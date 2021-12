Sobe para 14 o número de capitais que cancelam a festa de réveillon

Ação ocorre após o avanço da variante Ômicron do vírus da Covid-19, detectado na África do Sul edit

247 - Ao menos 14 capitais brasileiras decidiram não realizar festas de Réveillon na virada de 2021 para 2022, devido ao avanço da variante Ômicron do vírus da Covid-19, detectado na África do Sul. As informações são do R7.

Até o momento, Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Palmas, Recife, São Luís, Teresina e o Distrito Federal, optaram por suspender as festividades de Ano Novo.

A Prefeitura de São Paulo disse que “o Réveillon (na Avenida Paulista) já está sendo planejado e a realização do evento está condicionada ao quadro epidemiológico”.

No Rio, o secretário estadual da Saúde, Alexandre Chieppe, disse que a nova variante “em nada altera o plano do estado”.

