Sobe para 479 número de pessoas denunciadas pela PGR por atos golpistas de 8 de janeiro

247 - Na sexta denúncia da PGR (Procuradoria Geral da República) de pessoas acusadas de participar dos atos golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro, mais 225 pessoas foram apontadas nesta segunda-feira (30) como tendo participação nas ações que levaram à destruição das sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Até o momento, a PGR denunciou 479.

Os 225 desta segunda-feira foram detidos no acampamento em frente ao Quartel General do Exército. Após a audiência de custódia e a decretação das prisões preventivas, eles seguem detidos em unidades do sistema prisional do Distrito Federal.

Os denunciados são acusados de associação criminosa e incitação ao crime.

As denúncias foram assinadas pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, criado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras.

A partir disso, cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF) decidir se aceita a denúncia e transforma os acusados em réus. Ainda não há previsão de quando isso pode acontecer.

