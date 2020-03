Sobe para 68 o número de infectados por coronavírus no Brasil

Hospital Albert Einstein confirmou 16 novos casos de coronavírus no país, adicionado-os com os 52 anteriores, número chegou a 68 edit

247 - Hospital Israelita Albert Einstein confirmou ao Estado de São Paulo mais 16 novas infecções pelo novo coronavírus nesta quarta-feira, 11. Segundo afirma o jornal O Estado de São Paulo, esses casos ainda não foram divulgados pelo Ministério da Saúde, visto que “as unidades de saúde têm até 24 horas para informar a pasta sobre os registros da doença”.

Com os novos casos do Albert Einstein, subiu para 68 o número de infectados pela doença no país, pois já haviam sido divulgadas oficialmente 52 pessoas atingidas. O Estado de São Paulo afirma que “nos últimos dias, o Einstein têm registrado aumento exponencial no número de pacientes suspeitos que procuram o pronto-atendimento. O número de testes para a doença realizados na unidade passou de 259 no dia 9 de março para 492 nesta quarta”.