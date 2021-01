Sobrevivente do massacre de Pau D’arco é assassinado a tiros no Pará

Metrópoles - Um dos sobreviventes do chamado massacre de Pau D’arco, que ocorreu em 2017, no Pará, foi assassinado nesta terça-feira (26). Fernando dos Santos Araújo era trabalhador rural e foi morto com um tiro na nuca, segundo informou a Comissão Pastoral da Terra (CPT). O crime ocorreu no lote onde o homem morava, próximo ao local onde ocorreu a chacina.

De acordo com a CPT, Fernando era uma das testemunhas da ação policial que matou dez camponeses no município de Pau D’arco, incluindo o namorado dele.

O trabalhador rural, após a operação em 2017, teria ainda entrado em um projeto de apoio a testemunhas, mas teria desistido da participação. A causa da morte ainda está sendo investigada.

Fernando viu seu namorado morrer no massacre. Chegou a entrar no programa de proteção a testemunhas, mas decidiu encarar o risco e voltar à Santa Lúcia. “A gente já pagou por essa terra. Com o nosso sangue”, disse ele.#BastaDeViolênciaNoCampo January 27, 2021

