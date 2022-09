Sobrinho de Bolsonaro admite uso de arma, mas diz que não tentou matar a ex

Apoie o 247

247 - “Orestes Bolsonaro Campos, sobrinho do presidente Jair Bolsonaro, disse à Justiça que não tentou matar a ex-mulher Valéria Santos Oliveira e o seu atual namorado, Valmir de Oliveira Júnior”, informa o jornalista Rogério Gentile em sua coluna no portal UOL.

“Orestinho, como é conhecido, de 41 anos, foi denunciado pelo Ministério Público e, por decisão da Justiça, será julgado por um júri popular em data ainda não definida”, acrescenta.

“De acordo com a acusação, em outubro de 2020, na cidade de Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, o sobrinho do presidente entrou ‘sorrateiramente’ de madrugada na casa da ex-mulher, com quem viveu por cerca de 17 anos e tem dois filhos, e passou a desferir golpes de madeira em Valmir, que dormia com a namorada no sofá. Valéria, então, segundo a denúncia, conseguiu segurar os braços do ex-marido”, relembra.

“Segundo o promotor, Orestes tratava a ex-esposa ‘de forma possessiva, não aceitando que ela iniciasse novo relacionamento amoroso, ainda que já estivessem separados há vários meses’”.

