“Sobrinho” de Bolsonaro atua para vender simulador de tiro ao governo

Léo Índio, primo dos filhos do presidente, conheceu o equipamento por intermédio de um amigo, também militante bolsonarista

Metrópoles - Representantes de uma empresa argentina que fabrica simuladores de tiro recorreram a Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, primo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, para tentar fazer negócio com o governo federal.

O grupo Davnar, com sede em Buenos Aires, buscava oferecer os simuladores a órgãos oficiais já havia algum tempo, sem sucesso. Até que, entre o fim de 2020 e o início do ano passado, um amigo do clã Bolsonaro se interessou pelo produto e, logo em seguida, pôs Léo Índio na jogada. A ideia, claro, era facilitar a entrada da empresa nos órgãos oficiais.

O episódio é ilustrativo da mistura imprópria de interesses públicos e privados no governo, algo que o próprio Jair Bolsonaro condenava com veemência em sua campanha para chegar ao Palácio do Planalto.

