Sociedade Brasileira de Diabetes alerta para risco de desabastecimento de insulina

247 - A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) demonstrou preocupação com a possibilidade de desabastecimento de insulina no Sistema Único de Saúde (SUS). Em comunicado, a SDB informou que o Brasil tem 16,8 milhões de pessoas com diabetes, entre as quais cerca de 560 mil têm diagnóstico de diabetes tipo 1 e necessitam de insulinas diariamente para sobreviverem.

O alerta emitido pela SDB tem como fundamento o resultado de uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que revelou que o estoque de insulina de ação rápida, medicamento usado para o tratamento de diabetes, do Ministério da Saúde, acaba em abril.

De acordo com reportagem de O Globo, em nota, o Ministério da Saúde afirmou que dois novos lotes com 1,3 mi de unidades foram encomendados. Um deveria ser entregue no dia 30 de março e o segundo deve chegar ao SUS em 30 de setembro. A alternativa, no entanto, tem preocupado o TCU, pois “tem se mostrado demorada e dispendiosa, representando opção de médio prazo, incapaz de atender a situação iminente de desabastecimento”, informa o TCU.

