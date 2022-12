Sociólogo Lejeune Mirhan tem carro chutado por bolsonaristas e é ameaçado: "a gente conhece vocês" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Bolsonaristas deram chutes no carro onde estava o sociólogo Lejeune Mirhan no estado de São Paulo. Também xingaram os familiares do estudioso. "A gente conhece vocês", disse um apoiador de Jair Bolsonaro (PL).

"Os fascistas interditaram várias ruas. Tivemos que dar uma volta grande. Estava com minha esposa, uma amiga e meu netinho de cinco aninhos no carro", contou Mirhan no Facebook. "Ao manobrar para retornar, vários fascistas chutaram meu carro e socaram o vidro", afirmou.

"As fascistas que perderam a eleição não se conformam com isso... bloqueiam ruas, praças e estradas desde a noite do dia 30 de outubro. Passaram a se concentrar em frente às instalações militares em todo país na vã tentativa de apelar para as forças armadas 'salvarem'a Nação (sic). E já faz 33 dias e nada ocorre", lamentou.

Contexto político

Bolsonaristas fizeram bloqueios em ruas após o término do segundo turno da eleição presidencial em 30 de outubro, quando Bolsonaro teve 49,1% dos votos e o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou, com 50,9%.

Nos últimos anos, o atual ocupante do Planalto tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo. O chefe do Executivo federal defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições. Partidos de oposição denunciaram publicamente a hipótese de o bolsonarismo tentar um golpe.

No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

Steve Bannon

Críticas ao Judiciário são uma das alternativas do norte-americano Steve Bannon, 69 anos, que tentou na última década fazer partidos de direita chegarem ao poder nos Estados Unidos e em outros países. Em janeiro de 2021, quando Trump perdeu a eleição, vários apoiadores invadiram o Legislativo e acusaram o sistema eleitoral de ser fraudulento.

Bannon, que foi estrategista do ex-presidente Donald Trump, teve um encontro com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA após o segundo turno da eleição no Brasil e aconselhou o parlamentar a questionar o resultado.

Confira a íntegra do relato feito por Lejeune Mirhan:

Cercado por fascistas próximo de minha casa

Como a maioria das pessoas sabem, os fascistas que perderam a eleição não se conformam com isso... bloqueiam ruas, praças e estradas desde a noite do dia 30 de outubro.

Passaram a se concentrar em frente às instalações militares em todo país na vã tentativa de apelar para as forças armadas “salvarem” a Nação (sic). E já faz 33 dias e nada ocorre. Não há autoridades que os removam dessas localidades. Eles fecham ruas ao seu bel prazer, como aqui perto de casa, que moramos próximo da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde o inominável estudou.

Hoje, dia 3 de dezembro, sábado, saímos de casa por volta de 20h15. Os fascistas interditaram várias ruas. Tivemos que dar uma volta grande. Estava com minha esposa, uma amiga e meu netinho de cinco aninhos no carro.

Filmamos tudo. Chamaram minha esposa de vaca e vagabunda. Não nos permitiram passar pelo bloqueio. Exigiram que eu desse marcha à ré. Chutaram meu carro e esmurraram os vidros. Vejam pelo vídeo.

Enfrentei os 10 últimos anos da ditadura militar (1975-1985). Fui detido diversas vezes, tive duas repúblicas invadidas pela policiam além de casas vigiadas; sofri processos de expulsão em duas faculdades que estudei. Mas, confesso que nunca senti o medo que hoje senti pela primeira vez. Não por medo deles nos machucarem. Mas por medo de saber a que ponto chegamos em nosso país onde a democracia ainda corre risco e o tempo de 30 dias para a posse do presidente Lula parece uma eternidade.

Indagado quanto tempo isso ainda iria eles disseram que o ano de 2023 inteiro. Eles estão articulados, orquestrados, pesadamente financiados. Em torno de 30 barracas estão montadas, uma tenda imensa de boca livre está à disposição. E – o que é pior – disseram que as autoridades de trânsito da nossa cidade de Campinas – chamada EMDEC – está dando total apoio para a obstrução.

Fiquei impressionado com essa informação. Pedi para eles tirarem o cone para eu passar e eles disseram para eu chamar a EMDEC para tirar o cone. Em tom de desafio. Lamento que essas autoridades, submetidas ao secretário municipal de transportes, estejam dando total guarida para fascistas bloquearem tuas pode mais de um mês. E, mais do que isso, dois deles que nos ameaçaram e filmaram, usavam camisetas da PE – Polícia do Exército. Falavam com rádio comunicadores privativos das forças armadas.

Não tenho dúvidas que tem apoio de gente mais graúda do que o próprio prefeito completamente omisso da nossa cidade, pertencente ao Partido Republicano que apoiou Bolsonaro. O fascismo ronda nossas vidas. Eles disseram que sabem que nós somos e onde moramos. E virão atrás.

Incrível, depois de 37 anos do início da chamada Nova República, a democracia esteja ainda em risco. Que pairem ameaças às nossas vidas pelo simples fato que desafiamos fascistas e abrirem as ruas para meu direito de ir e vir em nossa cidade.

Fiquei impressionando ainda com a coragem de minha esposa, que filmou tudo e enfrentou a fascistada. Fez o "L" de Lula na cara deles. E os desafiou a baterem em todos nós.

Até onde chegaremos com tudo isso?

Em tempo: ao manobrar para retornar, vários fascistas chutaram meu carro e socaram o vidro

