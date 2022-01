Software espião negociado pelo Gabinete do Ódio é usado por ditaduras

Apoie o 247

Revista Fórum - O software espião Darkmatter, negociado por integrante do chamado Gabinete do Ódio – que seria coordenado por Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) – durante viagem da comitiva presidencial a Dubai, no ano passado, foi usado por ditaduras em regimes saudistas e nos Emirados Árabes para monitorar e silenciar opositores.

O software foi desenvolvido para monitorar esses grupos, além de políticos, jornalistas e defensores de Direitos Humanos.

A ditadura saudita, que mantém estreitas relações com o clã Bolsonaro, seria uma das que utilizaram a ferramenta. Em 2020, a jornalista da Al-Jazeera, Ghada Oueis, processou os ditadores Mohammed bin Salman (Arábia Saudita) e Mohammed bin Zayed (Abu Dhabi) e a empresa de software por invasão de seu celular.

