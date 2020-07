Solnik: Bolsonaro é quem está desmontando a Lava Jato

247 - O jornalista Alex Solnik, em participação no programa Bom dia 247 desta quarta-feira (29), constatou que Jair Bolsonaro desmonta a operação Lava Jato, através do PGR indicado por ele, Augusto Aras, e cria seu serviço privado de investigação.

“Bolsonaro nomeia Augusto Aras, Procurador Geral da República, nome inclusive cheio de desconfianças, pois estava fora da lista tríplice. E é o Aras que está desmontando esse Estado policial da Lava Jato. É surpreendente, mas não podemos brigar com os fatos”, analisou Solnik.

O jornalista afirmou também que “claro que Bolsonaro não desmontou a Lava Jato por ser um democrata, mas para ter o seu serviço de informações próprio, através de seu serviço particular criado no ministério da Justiça”.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, não poupou críticas à operação Lava Jato em live do grupo Prerrogativas, retransmitida pela TV 247. Aras disse: “em todo o MPF no seu sistema único tem 40 terabytes.

“Para o funcionamento do seu sistema, a força tarefa de Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas com seus dados depositados, que ninguém sabe como foram escolhidos. Não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos.”

Sobre a “quebra de sigilo” da operação - sic - Aras disse: “não que o PGR seja o dono dos destinos de 38 mil pessoas, mas que todo o MPF possa, de forma fundamentada, justificar para o que quer saber da vida alheia, para que isso não sirva de chantagem, extorsão”.

