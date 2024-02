'Somente políticos oportunistas vão ao ato de Bolsonaro, que é medíocre e egoísta', diz Amoêdo

Apoie o 247

247 - O fundador do Partido Novo, neoliberal, fez duras críticas ao ato de 25 de fevereiro para defender Jair Bolsonaro de investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. A manifestação está programada para ocorrer na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Ele salientou que o ato não será em defesa da democracia, como propagam os bolsonaristas. E também faz críticas aos políticos "oportunistas" subservientes ao ex-ocupante do Palácio do Planalto, uma pessoa "medíocre e egoísta", segundo o fundador do Novo.

"Espero que em breve esses cidadãos deixem de ser massa de manobra de populistas e coloquem essa dedicação ao serviço do nosso país", escreveu Amoêdo na rede social X.

No ato convocado por Bolsonaro para domingo na Paulista, não ocorrerá qualquer defesa da democracia. Haverá apenas os políticos oportunistas e os demais que, sem esperar nada em troca, deixarão de lado o bom senso, os fatos e o respeito próprio para demonstrar, mais uma vez, a sua subserviência ao ex-presidente. Um político medíocre e egoísta, que tem como única preocupação o seu destino. Espero que em breve esses cidadãos deixem de ser massa de manobra de populistas e coloquem essa dedicação ao serviço do nosso país.

