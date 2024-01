Sonia Guajajara foi internada por 'alteração da pressão arterial', diz boletim médico

Boletim do Instituto do Coração de São Paulo (Incor-SP) divulgado neste sábado (27) informa que a pressão arterial da ministra "no momento está controlada" edit

247 - Boletim médico divulgado neste sábado (27) pelo Instituto do Coração de São Paulo (Incor-SP) informa que a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, que foi transferida de Brasília para a capital paulista, se "internou por alteração da pressão arterial, que no momento está controlada". Ela foi transferida para o Incor-SP neste sábado, após ser internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) em Brasília, na sexta-feira (26).

"A paciente segue estável, internada para acompanhamento clinico, avaliação cardiológica e realização de exames. O acompanhamento é realizado pelos cardiologistas Dra. Iascara Wozniak de Campos e o Dr. Sérgio Timerman", afirmou o Incor, segundo o g1.

Todos os compromissos oficiais da ministra para o fim de semana foram cancelados.

