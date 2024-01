Sônia Guajajara participará do desfile da Salgueiro

Apoie o 247

247 - A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, aceitou o convite para participar do desfile da escola de samba Salgueiro no Carnaval do Rio, em fevereiro. Sua presença está sendo destacada como um dos pontos principais do enredo "Hutukara", escolhido pela agremiação para homenagear o povo Yanomami e exigir o fim da crise que ameaça a sobrevivência dos indígenas na região desde o governo Bolsonaro. A escola de samba carioca planeja receber a ministra em dois ensaios, o primeiro em 20 de fevereiro na quadra da escola e o segundo em 21 de fevereiro no Sambódromo, como informado pelo Globo . Essas datas coincidem com os eventos que destacaram a situação de emergência de saúde pública declarada pelo governo petista na terra Yanomami, completando um ano nesse dia. Apesar das medidas de ajuda ao longo desse período, problemas como o garimpo, desnutrição e malária ainda persistem na região.

