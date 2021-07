Sônia Guajajara pode deixar PSOL e sair candidata pelo PT a deputada federal

247 - A líder indígena e candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos em 2018, Sônia Guajajara (PSOL), foi convidada por líderes do PT para se filiar ao partido e se candidatar a deputada federal em 2022.

Na última quinta-feira (22), Guajajara reuniu-se com o ex-presidente Lula, com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e com outros dirigentes na sede do PT em São Paulo, segundo Carta Capital .

De acordo com interlocutores responsáveis por aproximá-la da legenda ouvidos pela revista, o objetivo seria lançá-la a deputada federal pelo Maranhão – ela nasceu na Terra Indígena de Arariboia localizado no estado. Há na sigla, no entanto, quem defenda que ela se candidate por São Paulo ou Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE

A presidente de PT, Gleisi Hoffmann (PR) afirmou que a conversa foi sobre temas da luta indígena, mas que não teria sido feito o convite para a filiação, “pelo menos por enquanto”. Sônia Guajajara é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.