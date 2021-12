SP confirma 3º caso da Ômicron no Brasil em passageiro vindo da Etiópia

Apoie o 247

Clube de Economia

SÃO PAULO (Reuters) - A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (01) o terceiro caso da variante Ômicron do coronavírus no Brasil, detectado em um passageiro vindo da Etiópia e que chegou no aeroporto de Guarulhos no último sábado.

A amostra foi sequenciada pelo Instituto Adolfo Lutz, que confirmou se tratar da variante Ômicron. Segundo comunicado da secretaria, o paciente de 29 anos não apresentava sintomas quando chegou ao Brasil e estava vacinada com duas doses da vacina da Pfizer.

Ele está em isolamento em Guarulhos, cidade onde mora, informou a secretaria.

PUBLICIDADE

A confirmação deste caso da Ômicron em Guarulhos soma-se aos dois casos confirmados, nesta terça-feira (30), em São Paulo.

Os dois casos são de um homem, de 41 anos, e de uma mulher, de 37 anos, que vieram da África do Sul. Ambos testaram positivo em exames de diagnóstico molecular (RT-PCR).

PUBLICIDADE

Os dois não apresentam sintomas da doença, e permanecem isolados em casa.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE