SP receberá vacina da Janssen nesta semana

247 - O secretário de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse nesta segunda-feira (07) que a capital paulista deve receber ainda esta semana doses da vacina da farmacêutica Janssen. A expectativa é que o país receba três milhões de doses do imunizante contra a Covid-19. No entanto, o gestor não confirmou a quantidade que será destinada à capital.

"Devemos receber nesta semana mais um lote da CoronaVac e o ministro [Queiroga] nos confirmou no sábado que essa semana chega o primeiro lote da Janssen aqui em São Paulo", afirmou Aparecido durante a inauguração de uma miniusina de oxigênio em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na Vila Mariana.

A diferença do imunizante produzido pela farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson para as demais é que é administrado em apenas apenas uma dose. Além da Janssen, a prefeitura estuda usar os imunizantes da Coronavac para vacinar profissionais da educação por causa do intervalo entre as doses.

"Assim, conseguiríamos voltar com as aulas mais rápido", ponderou Aparecido. Até então, é apenas um plano.

As informações são do UOL .

