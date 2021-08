Stédile: Santander deveria demitir economista fascista que falou em golpe contra Lula

247 - Líder do MST, João Pedro Stédile, nas redes sociais, afirmou, nesta sexta-feira, 13, que o Santander deveria “demitir seu economista fascista”, ao compartilhar matéria sobre o integrante do banco espanhol que falou em golpe para impedir que o ex-presidente Lula (PT), vítima do golpe de Estado, volte ao poder.

“E o banco deve parar de enviar seus lucros para a Espanha. O Brasil não é mais colônia de ninguém, ainda que os espanhóis queiram”, afirmou o dirigente que também é economista.

O Santander deveria Demitir seu economista fascista. E o banco deve parar de enviar seus lucros para a Espanha.

August 13, 2021

Victor Candido, um dos economistas da instituição financeira, escreveu um relatório, no qual diz que a volta de Lula “representa uma ameaça bem mais séria” do que a manutenção de Jair Bolsonaro no governo do Brasil.

“Em suma, ninguém apoiará um golpe em favor de Bolsonaro, mas é possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula. Ele era inelegível até outro dia, por exemplo, pode voltar a sê-lo”, afirmou.

