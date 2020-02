Stédile sobre alagamentos: neoliberalismo aprofunda a crise urbana e social

O líder do MST João Pedro Stédile disse em seu Twitter que os alagamentos em São Paulo e Belo Horizonte provam a falência do modelo de grandes cidades com alta densidade populacional. "Depois de derrubar árvores, agora substituem casas por prédios. Haverá explosão social em menos tempo que se imagina" edit

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), João Pedro Stédile, escreveu no Twitter que os alagamentos desta segunda-feira (10) em São Paulo, assim como o que aconteceu recentemente em Belo horizonte, são a demonstração da crise do modelo grandes cidades com alta densidade populacional.

Ele disse também que o neoliberalismo provoca crises sociais e urbanas e que uma "explosão social" acontecerá em breve. "Alagamentos em SP, assim como em BH, demonstram que o modelo de grandes cidades com alta densidade populacional está em crise, agravada pelas mudanças climáticas. Depois de derrubar árvores, agora substituem casas por prédios. Haverá explosão social em menos tempo que se imagina".

"Com as mudanças climáticas, é previsível que o problema das enchentes se agravará. E o que os governos fazem? Cortam recursos de obras para diminuir o impacto das chuvas. O neoliberalismo aprofunda a crise urbana e social. Precisamos de uma reforma profunda das grandes cidades", completou.

