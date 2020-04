Stedile sobre 'doação' do Itaú: "faltam ainda os outros R$ 25 bilhões"

"Faltam ainda os outros R$ 25 bilhões do lucro líquido que os 5 grandes bancos tiveram em 2019", escreveu o coordenador do MST João Pedro Stedile, sobre a iniciativa do Itaú de criar um fundo de R$ 1 bilhão para op combate à pandemia edit

247 - O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) João Pedro Stedile criticou nesta segunda-feira, 13, a iniciativa do banco Itaú Unibanco, que anunciou a criação de um fundo no valor de R$ 1 bilhão para o combate à pandemia do novo coronavírus.

"Faltam ainda os outros R$ 25 bilhões do lucro líquido que os 5 grandes bancos tiveram em 2019", escreveu Stedile.

