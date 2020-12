Stédile sobre eleições na Venezuela: "domingo se encerra a vida útil de Guaidó"

"No domingo se encerra a vida útil de Guaidó, financiado abertamente pelos EUA", afirmou o líder do MST, João Pedro Stédile, em referência às eleições legislativas que acontecerão na Venezuela. Apoiado pelos EUA, o líder oposicionista venezuelano sabota o governo Nicolás Maduro edit

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), João Pedro Stédile, afirmou que a vida política do líder oposicionista da Venezuela, Juan Guaidó, acabará neste domingo (6), com as eleições legislativas no país vizinho.

"No domingo se encerra a vida útil de Guaidó, financiado abertamente pelos EUA, que lhe entregou o controle da empresa PDVSA nos EUA, e se apropriou de muitos recursos públicos no exterior", afirmou.

"Guaidó contratou mercenários da CIA para derrubar Maduro, por 200 milhões de dólares, pagou só 50, porque não conseguiram", criticou. "Aqui a estupidez se repete, o ministro Guedes notificou a representante de Guaidó, que eles precisam pagar a dívida da Venezuela no BNDES de empresas brasileiras que pegaram créditos de exportação. Pode? Bando de malucos", completou.

Sobre a cobertura da mídia a respeito da Venezuela, Stédile lembrou que "a imprensa burguesa brasileira sempre discriminou nosso vizinho, chamando de ditadura para fora. E assim como apoiaram Bolsonaro, lá apoiaram o corrupto Guaidó a serviço dos Estados Unidos".

Serão eleitos 277 deputados para o congresso unicameral. O senado foi eliminado na constituinte de 2002. Disputam 14 mil candidatos de 107 partidos, 10 governistas, e os demais de oposição. Ao todo, 30 partidos são nacionais e os demais regionais. Os povos indígenas têm três disputados garantidos eleitos nas comunidades. Há 20 milhões de eleitores aptos a votar e o voto não é obrigatório.

