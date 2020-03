STF começa a analisar pedido para anular impeachment de Dilma

247 - O Supremo Tribunal Federal começou a analisar, na última sexta-feira (6), um pedido de anulação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), afastada em definitivo do cargo em agosto de 2016. O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, que representa Dilma no processo, conversou com ministros do STF.

Relator dos mandados de segurança, o ministro Alexandre Moraes negou o recursos da defesa. Ele foi o único a votar até agora.

Uma eventual anulação do processo não anularia o impeachment de Dilma, mas a defesa tenta colocar em debate os direitos políticos dela, inocentada tanto pelo Ministério Público como por uma perícia do Senado.

A acusação contra Dilma foi a de que ela teria cometido crimes de responsabilidade nos casos das chamadas “pedaladas”.