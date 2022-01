STF dá 5 dias para secretário da Saúde explicar nota antivacina

No documento, Hélio Angotti Neto atestou efetividade do medicamento no tratamento contra Covid, mas questionou eficácia da vacina edit

Metrópoles - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de cinco dias para que o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, explique nota técnica na qual atesta efetividade e segurança no uso de hidroxicloroquina no tratamento contra coronavírus, mas não das vacinas.

Angotti fez a nota técnica para rejeitar as diretrizes terapêuticas aprovadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde (Conitec), que desautorizavam o uso da cloroquina no tratamento da doença.

