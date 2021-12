STF dá prazo até 5 de janeiro para governo informar sobre plano de vacinação contra a covid-19 em crianças

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu ampliar para 5 de janeiro o prazo para que o governo federal apresente informações a respeito da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.

"Defiro o pedido formulado pela Advocacia-Geral da União de prorrogação do prazo para a apresentação de informações complementares, até o dia 5 de janeiro de 2022, das quais deverão constar, dentre outros dados considerados pertinentes pelo Governo Federal", disse Lewandowski em despacho.

Inicialmente, o ministro do STF havia dado 48 horas para o governo se pronunciar sobre a inclusão de crianças no plano nacional de vacinação contra Covid-19, prazo que se encerraria nesta segunda.

A decisão de Lewandowski fora dada na sexta-feira, um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar a aplicação do imunizante da Pfizer para essa faixa etária.

Mesmo com a decisão da Anvisa, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, têm questionado a inclusão de crianças no plano de vacinação. Queiroga, por exemplo, disse que ainda quer aprofundar a discussão do caso e que não há urgência para uma tomada de decisão.

(Reportagem de Ricardo Brito)

