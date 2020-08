STF decide nesta terça se território do povo indígena Xokleng adere ou não ao Marco Temporal

Marco temporal é uma ação no STF que defende que povos indígenas somente podem reivindicar terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) decide nesta terça-feira (11) se o território do povo indígena Xokleng irá aderir ou não ao Marco Temporal.

Marco Temporal é uma ação que corre no STF que defende que povos indígenas somente podem reivindicar terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.

A ativista e Comunicadora Indígena Alice Pataxó afirmou no Twitter que o Marco Temporal não leva em consideração a perseguição histórica sofrida pelos indígenas. "O povo Xokleng foi muito marcado pela repressão da colonização do Sul do país e até mesmo com o início da construção da Barragem Norte em 1976, que dificultou e diminuiu consideravelmente as terras desse povo".

Há uma movimentação nas redes que pede o uso da tag #marcotemporalnão para que o Supremo vá contra o Marco Temporal.

