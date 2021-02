STF determina perícia em celulares encontrados na cela de Daniel Silveira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também determinou que dados e laudos sejam encaminhados ao inquérito 4.781, que investiga "fakenews" e ameaças contra o STF edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou que seja feita uma "imediata perícia dos aparelhos apreendidos", nesta quinta-feira, 18, na cela do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PSL) na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro - onde ele estava antes de ir ao Batalhão da Polícia Militar de Niterói (RJ).

Foi o próprio ministro do STF que determinou, esta semana, a prisão em flagrante do deputado, após ele gravar um vídeo com apologia ao AI-5 e defender a destituição de ministros da Corte.

Moraes também determinou que dados e laudos sejam encaminhados ao inquérito 4.781, que investiga "fakenews" e ameaças contra o STF.

Mais cedo, a PF também abriu inquérito sobre os dois celulares apreendidos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.