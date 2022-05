'STF deve reconhecer a inconstitucionalidade do tratamento aos negros', diz Oxfam após o caso Genivaldo e a chacina no Rio

Apoie o 247

ICL

247 - A Oxfam Brasil, organização da sociedade civil, emitiu nesta sexta-feira (27) em repúdio à morte de Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos, que morreu na quarta-feira (25) por asfixia ao ser colocado dentro do porta-malas, com gás de pimenta, em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A instituição também criticou a chacina, na última terça-feira (24), na Vila Cruzeiro, zona norte da cidade do Rio, onde mais de 20 pessoas foram mortas em consequência da operação policial. De acordo com a entidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) precisa reconhecer "o estado inconstitucional do tratamento dispensado à população negra no Brasil, vítima constante do racismo institucional".

"Além da crueldade e vileza com que as populações negras são tratadas pelos agentes policiais, chama a atenção que tais fatos não tenham gerado ações imediatas e duras por parte de governadores e chefes das polícias. Ninguém foi preso, ninguém foi sequer afastado. No caso de Genivaldo, a Polícia Rodoviária Federal de Sergipe divulgou nota oficial afirmando que 'técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo' foram usadas. Em relação às mortes no Rio de Janeiro, o presidente da República chegou a celebrar ação policial", disse.

>>> Policial rodoviário federal ensina alunos a improvisar câmara de gás em viatura (vídeo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A Oxfam Brasil se solidariza com as famílias de Genivaldo e dos mortos nas chacinas no Rio, e apoia a iniciativa da Coalizão Negra Por Direitos pedindo ao STF que reconheça o estado inconstitucional do tratamento dispensado à população negra no Brasil, vítima constante do racismo institucional, que inclui a violência do Estado e o desmonte de políticas públicas que pudessem dar mais dignidade e proteção às suas vidas", continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A instituição destacou que "a população negra é maioria no Brasil e alvo de muitas violências: representa 78% das pessoas mortas por armas de fogo no Brasil, 72,9% do total de desempregados do país e 77,8% dos que estão entre os mais pobres". "É um massacre sobre pessoas que nunca tiveram garantidos seus direitos básicos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE