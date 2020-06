STF discute se Gilmar deverá decidir futuro de Queiroz e Flávio na corte

247 - Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) iniciaram um debate interno sobre se o ministro Gilmar Mendes seria ou não o responsável automático por qualquer recurso que venha a ser apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) ou por Fabrício Queiroz à corte.

Gilmar já foi o relator de uma ação apresentada por Flávio Bolsonaro no ano passado o que lhe dá competência para assumir futuros casos relacionados à investigação que corre em primeira instância.

O filho de Jair Bolsonaro é investigado como líder de associação criminosa formada operar as rachadinhas no seu gabinete de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Seu ex-assessor, Fabrício Queiroz está preso por decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Ele é apontado como o responsável por recolher os pagamentos dos funcionários e repassar os recursos para Flávio Bolsonaro.

Reportagem do jornalista Matheus Teixeira da Folha de S.Paulo informa que a aposta no STF é que uma eventual relatoria de Gilmar para habeas corpus ou recursos do senador ou de envolvidos no caso darão poder ao ministro e ampliarão a influência dele no governo.



