STF forma maioria e mantém exigência de passaporte da vacina

Metrópoles - O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quarta-feira (15), para manter a decisão do ministro Luís Roberto Barroso que impôs a obrigatoriedade do passaporte da vacina a todos os viajantes que desembarcarem no Brasil.

Segundo a decisão, os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que viajarem para o exterior após o dia 14 de dezembro e se recusarem a apresentar o comprovante de vacinação deverão:

fazer quarentena de 5 dias, que somente se encerrará com novo teste negativo;

apresentar documento que comprove o teste de Covid-19.

Faltam os votos de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Nunes Marques.

Leia a íntegra no Metrópoles.

