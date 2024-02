STF forma maioria para condenar mais 29 bolsonaristas por atos golpistas

Apoie o 247

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou maioria para condenar outros 29 bolsonaristas, acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), por envolvimento nos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

As sentenças determinadas variam entre 14 e 17 anos de prisão, além da obrigação de pagar R$ 30 milhões em indenização por danos morais coletivos. O processo de votação das ações penais teve início em dezembro e continuou até esta segunda-feira (5).

Até agora, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cármen Lúcia pronunciaram-se a favor da condenação dos extremistas. Por outro lado, os ministros Cristino Zanin e Edson Fachi também votaram pela condenação, contudo, apresentaram divergências quanto à dosimetria da pena em determinados casos.

Esta marca a sétima série de julgamentos relacionados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro promovidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que já resultou na condenação de 30 réus. As penas impostas variam entre 3 a 17 anos de prisão.

