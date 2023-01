STF forma maioria para validar decisão de Moraes que proíbe bloqueios golpistas em rodovias

A sessão do STF segue até o fim desta quinta-feira edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para validar a decisão de quarta-feira (11) do ministro da Corte Alexandre de Moraes que autoriza medidas para evitar bloqueios em vias públicas ou rodovias por golpistas bolsonaristas.

Na decisão de quarta-feira, Moraes também determinou a proibição de qualquer bloqueio ou invasões que interrompam o tráfego em prédios públicos ou o acesso a esses edifícios. O ministro determinou ainda que autoridades identifiquem os veículos usados nos bloqueios em vias e seus proprietários e proíbam o uso desses veículos, e que o aplicativo de mensagens Telegram apague canais e perfis ligados à convocação de atos golpistas.

A sessão do STF, realizada no plenário virtual do tribunal, segue até às 23h59 desta quinta-feira (12).

