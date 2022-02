STF forma maioria pela validade das federações partidárias

Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Rosa Weber e Gilmar Mendes votaram pode manter as federações. Nunes Marques divergiu edit

247 - A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou pela validade da lei que prevê as chamadas federações partidárias nas eleições.

Os ministros analisam a ação apresentada pelo PTB que argumenta que as federações são uma reedição das coligações, que acabaram por decisão do Congresso, e portanto as federações seriam inconstitucionais.

Votaram a favor de manter a validade da lei que prevê as federações partidárias os ministros: Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Rosa Weber e Gilmar Mendes. Apenas o ministro Kassio Nunes Marques apresentou voto divergente até agora.

Na mesma ação, o PT fez um pedido para que o prazo para a formação das federações vá até 5 de agosto. Pela regra atual, as legendas podem oficializar o pedido de união até 1º de março. O prazo ainda será definido pelos ministros.

Para o relator da ação, ministro Luís Roberto Barroso, o prazo para que as federações sejam formadas pelos partidos deve ser até 31 de maio, excepcionalmente nas eleições de 2022.

“Apenas para as eleições de 2022, considero possível modular a cautelar que fiz mediante ponderação de princípios colocados, de um lado, da isonomia, e de outro, a própria segurança jurídica”, afirmou Barroso, concordando que, nas eleições de 2022, a escassez de tempo poderia trazer dificuldades.

Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber e André Mendonça também acompanharam o relator em relação ao prazo.

Gilmar Mendes, no entanto, divergiu em relação ao prazo e defendeu utilizar a data final de 5 de agosto para as federações.

