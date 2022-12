STF julgar orçamento secreto é 'ativismo político', diz líder do governo Bolsonaro na Câmara

Deputado líder do governo na Câmara afirmou que a PEC da Transição irá "constitucionalizar" o mecanismo tornando desnecessária a discussão no STF edit

247 - O deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo Jair Bolsonaro (PL) na Câmara, qualificou como “ativismo político” o julgamento do chamado orçamento secreto da atual gestão, utilizado para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O julgamento da constitucionalidade da medida pela Corte está marcado para a quarta-feira (7).

Segundo o parlamentar, o orçamento secreto será constitucionalizado por meio da votação da PEC da Transição, que foi pautada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), para ser analisada na quarta-feira pelo plenário da Casa Legislativa. “Puro ativismo político. Se vai estar escrito na PEC, vai estar constitucionalizado, portanto a discussão fica desnecessária no STF”, disse Barros à CNN Brasil.

