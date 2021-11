STF marca julgamento de habeas corpus do militante bolsonarista Zé Trovão

Apoie o 247

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou as datas para o julgamento do habeas corpus impetrado pelo caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. De acordo com o Metrópoles, a primeira turma da Corte deverá se manifestar sobre o pedido de soltura do militante de extrema direita entre os dias 03 e 12 de dezembro.

Zé Trovão foi preso no dia 26 de outubro, após se entregar à Polícia Federal em Joinville (SC). Antes ele havia tentado escapar da ordem de prisão expedida pelo STF se escondendo no México. Ele é acusado de incitar atos antidemocráticos nas manifestações do 7 de setembro, convocadas por Jair Bolsonaro.

No pedido, a defesa do caminhoneiro pede que a prisão preventiva seja revertida em medidas cautelares.

