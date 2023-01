STF marca julgamento do caso Ferrogrão para 31 de maio

Apoie o 247

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou o julgamento do caso Ferrogrão para 31 de maio.

A ação em questão é do Psol e argumenta contra a construção da ferrovia em razão de potenciais impactos ambientais nocivos, uma vez que ela alteraria os limites do Parque Nacional do Jamanxim, no Pará.

O ministro Alexandre de Moraes aderiu ao argumento e determinou, em março de 2021, a paralisação do projeto.

Destravar a Ferrogrão é uma das prioridades do ministro dos Transportes, Renan Filho. Segundo ele, a ferrovia pode ser melhor ambientalmente que manter rodovias como principal meio de escoamento da safra na região.

