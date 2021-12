'STF não irá introjetar valores evangélicos extremos nas decisões', diz Fux sobre entrada de Mendonça na Corte

“A laicidade do Estado não permite que defendam apenas valores religiosos” disse o presidente do STF, Luiz Fux edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, afirmou que a Corte irá manter o respeito ao Estado laico, independentemente de ter um ou mais magistrados evangélicos na sua composição. A declaração de Fux vem na esteira da aprovação do nome do ex-advogado-geral da União e pastor presbiteriano André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga no tribunal por ser “terrivelmente evangélico”.

“Ele (Mendonça) tem meritocracia para estar no Supremo e está ciente de que a Corte obedece à laicidade do Estado e não irá introjetar valores evangélicos extremos nas decisões”, disse Fux ao jornal O Estado de S. Paulo. Mendonça teve seu nome aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado no último dia 1 e a posse está marcada para o dia 16 deste mês.

“Quando (os ministros) assumem, se tornam juízes da Constituição e terão que zelar pela Constituição. A laicidade do Estado não permite que defendam apenas valores religiosos”, destacou o presidente da Corte. “Suponhamos que se nomeie mais dois ministros evangélicos: serão três. Aqui (nos EUA) também é assim, há os juízes republicanos e os democratas. No Brasil, os juízes evangélicos seriam minoria”, completou.

Ainda segundo Fux, Mendonça “é muito ponderado, equilibrado, tem preocupação institucional e serenidade, muito importantes para o Supremo”, disse o ministro, que viu com bons olhos o fato de Mendonça ter dito durante sabatina no Senado: “na vida, a bíblia; no STF, a Constituição”.

