STF nega pedido para Bia Kicis testemunhar a favor de Daniel Silveira

Metrópoles - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido judicial para que a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) colabore, como testemunha, na ação penal em que o também deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) responde por ameaças feitas nas redes sociais contra a Suprema Corte.

O magistrado também marcou para os dias 16 e 17 de agosto as oitivas, por meio de videoconferência, de outras 13 testemunhas acolhidas no processo. Na última investida, a defesa do parlamentar havia indicado 14 nomes, mas apenas o de Bia Kicis foi negado, já que a indicação ocorreu em momento processual inadequado.

