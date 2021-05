STF rejeita queixa de Boulos por tuítes de Eduardo Bolsonaro

Boulos acionou a Justiça após Eduardo Bolsonaro relacionar o MTST com o incêndio do prédio Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, que desabou e deixou sete mortos e dois desaparecidos em maio de 2018 edit

247 - A maioria do Supremo Tribunal Federal (STF), em votação no plenário virtual, rejeitou nesta sexta-feira (21) a queixa-crime apresentada pelo coordenador do MTST e da Frente Povo Sem Medo, Guilherme Boulos (PSOL), contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

O processo teve início após Boulos acionar a Justiça por tuítes feitos pelo parlamentar sobre o incêndio do prédio Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, que desabou e deixou sete mortos e dois desaparecidos em maio de 2018. Eduardo afirmou que o edifício estava "invadido pelo MTST", mas o movimento não teve nenhuma relação com a tragédia.

Pelo fato de Eduardo não ter citado nominalmente Boulos, o ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso, afirmou não ser possível enquadrar a conduta do parlamentar em crimes de calúnia e difamação contra o líder do MTST. Os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Rosa Weber concordaram com o relator. Não votaram ainda os ministros Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux, mas o placar é irreversível.

