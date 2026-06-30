STF suspende exigência de seguro adicional para mototáxi por aplicativo em São Paulo

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a exigência de contratação de um seguro adicional imposta pela Prefeitura de São Paulo para o credenciamento de plataformas de transporte individual de passageiros por motocicletas via aplicativo. A decisão amplia uma liminar concedida anteriormente na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1296. As informações foram divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Segundo o STF, Moraes entendeu, em análise preliminar, que o município extrapolou sua competência ao criar requisitos superiores aos previstos na legislação federal para o funcionamento do serviço. Com isso, a administração municipal deverá observar exclusivamente as normas estabelecidas pela União ao analisar os pedidos de credenciamento das empresas.

Seguro adicional foi criado por decreto municipal

A controvérsia envolve o Decreto Municipal nº 64.811/2025, que estabeleceu uma série de exigências adicionais para que as plataformas pudessem operar o transporte de passageiros por motocicletas na capital paulista.

Além do Seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP), já previsto na legislação federal, o decreto passou a exigir cobertura ampliada para passageiros, condutores e terceiros. Entre as obrigações estavam auxílio-funeral, indenização mínima de R$ 100 mil para danos físicos, morais e despesas médicas e hospitalares, R$ 300 mil em caso de invalidez permanente e R$ 500 mil por morte.

O cumprimento dessas exigências era condição indispensável para que as empresas obtivessem o credenciamento e iniciassem a prestação do serviço.

Competência para legislar sobre seguros é da União

A nova decisão foi tomada após manifestação apresentada pela Confederação Nacional de Serviços (CNS), autora da ADPF. Ao analisar o pedido, Alexandre de Moraes concluiu que há indícios de invasão da competência privativa da União para legislar sobre seguros.

Na decisão, o ministro destacou que os municípios possuem competência para regulamentar aspectos relacionados à segurança e à fiscalização da atividade, mas não podem alterar o conteúdo das coberturas previstas para o Seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros.

Segundo Moraes, esse seguro já é disciplinado pela Lei Federal nº 12.587/2012 e regulamentado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), cabendo à legislação federal definir suas características e abrangência.

Ministro vê indícios de inviabilização do serviço

Ao fundamentar a decisão, Alexandre de Moraes afirmou que a exigência de coberturas com "valores vultosos" destoa das normas aplicáveis a atividades semelhantes.

Para o ministro, esse fator "fortalece a tese de que o ente municipal, para além do rigor na regulação de tema de interesse da população, pretendeu inviabilizar a disponibilização do serviço de transportes de passageiros por motocicletas".

Com esse entendimento, o relator suspendeu especificamente a exigência do seguro adicional enquanto a ação continua em tramitação no Supremo.

Município terá prazo para analisar pedidos

Na decisão, Alexandre de Moraes também determinou que a Prefeitura de São Paulo analise, no prazo de até 15 dias, os pedidos de credenciamento das plataformas com base exclusivamente na legislação federal e nos parâmetros estabelecidos pela liminar já concedida na ADPF 1296.

Em janeiro deste ano, o ministro já havia suspendido dispositivos da legislação municipal que criavam restrições para a operação do transporte de passageiros por motocicletas via aplicativo na capital paulista. A nova decisão amplia essa proteção cautelar ao afastar também a exigência do seguro adicional prevista no decreto municipal.