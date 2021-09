STJ analisa nesta terça-feira (14) pedido de Flávio Bolsonaro para anular investigação sobre rachadinhas

O pedido da defesa do senador será analisado na tarde desta terça-feira (14) pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) edit

247 - A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) irá analisar na tarde desta terça-feira (14) um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) para anular a investigação sobre o esquema das "rachadinhas" na Alerj.

Em março, os ministros rejeitaram pedidos da defesa do senador para anular as decisões proferidas pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.

No Supremo Tribunal Federal (STF), a 2ª Turma aguarda decisão do ministro Nunes Marques para permitir o julgamento do foro especial do senador no caso das rachadinhas. (Com informações da CNN Brasil).

