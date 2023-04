STJ decide autorizar acesso da família de Marielle a inquérito sobre o assassinato

Apoie o 247

247 - Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizaram nesta terça-feira (18) que familiares da ex-vereadora da cidade do Rio de Janeiro (RJ) Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes tenham acesso à investigação sobre o assassinato, ocorrido em mar;co de 2018, onde a então parlamentar foi morta por integrantes do crime organizado. Os parentes poderão ter acesso às apurações do caso, mas preservando dados sigilosos.

Os acusados de matar Marielle e Anderson estão presos: o policial reformado Roni Lessa e o ex-policial militar Élcio Queiroz. O julgamento pelo tribunal do júri não foi marcado. Outro inquérito apura quem mandou matar Marielle Franco e por quê.

A então vereadora foi assassinada em março de 2018 pelo crime organizado. Os atiradores efetuaram os disparos em um lugar sem câmeras na região central do município do Rio de Janeiro e, antes do crime, havia perseguido o carro onde ela estava por cerca de três a quatro quilômetros.

Marielle era ativista de direitos humanos e tinha o seu mandato na Câmara Municipal do Rio marcado por denúncias contra a violência policial nas favelas. Ela também criticava a atuação de milícias.

