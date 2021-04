STJ mantém anulação da quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas

Ministro Jorge Mussi, vice-presidente do STJ, rejeitou o recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a decisão da Quinta Turma que anulou as quebras de sigilos do senador Flávio Bolsonaro edit

Sputnik Brasil - O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Jorge Mussi, anunciou nesta sexta-feira (9) que rejeitou o recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a decisão da Quinta Turma que anulou as quebras de sigilos do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

A PGR tentava levar a discussão sobre a validade dos documentos obtidos ao Supremo Tribunal Federal (STF). No recurso, o subprocurador-geral Roberto Luis Oppermann Thomé, que atua no STJ, escreveu que não houve ilegalidade nas decisões de primeira instância que autorizaram a quebra dos sigilos de Flávio Bolsonaro.

Os materiais obtidos na quebra de sigilo contra o filho do presidente Jair Bolsonaro faziam parte da apuração do caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

A PGR defende, portanto, que os dados sejam utilizados na apuração do caso. Na decisão desta sexta-feira (9), Mussi não analisou essa questão, mas sim, se havia algum impedimento constitucional que justificasse enviar o caso ao STF. Jorge Mussi avaliou que não havia e, com base nisso, rejeitou a admissibilidade do recurso.

Em fevereiro, por quatro votos a um, a Quinta Turma do STJ anulou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro. O procedimento foi autorizado em abril e junho de 2019 pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.