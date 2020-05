STJ nega pedido de UNE e UBES para adiar o Enem 2020

As entidades estudantis apontam a necessidade de mudança do calendário do Enem devido à pandemia de coronavírus edit

247 - Argumentando falta de competência para analisar mandado de segurança, o ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), rejeitou o pedido feito pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) de adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As entidades estudantis apontam a necessidade de mudança do calendário devido à pandemia de coronavírus.

Segundo o ministro, os editais do Enem são atos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), não do Ministério da Educação. Portanto, não é competência da Corte analisar o mandado de segurança.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.