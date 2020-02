STJ nega salvo-conduto para autor de atentado contra sede do Porta dos Fundos

Ministro do SSTJ Rogerio Schietti Cruz negou pedido de salvo-conduto impetrado pela defesa de Eduardo Fauzi, que é acusado de ser um dos responsáveis pelo atentado terrorista contra a sede da produtora Porta dos Fundos, em dezembro do ano passado. Fauzi fugiu para a Rússia após ser acusado pelo crime edit

247 - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Rogerio Schietti Cruz negou pedido de salvo-conduto impetrado pela defesa de Eduardo Fauzi, acusado de integrar o grupo responsável pelo atentado contra a sede da produtora Porta dos Fundos, em dezembro do ano passado. Após ser acusado do crime, Fauzi fugiu para a Rússia.

De acordo com o blog do jornalista Fausto Macedo, o ministro alegou que os fatos relatados pelo Tribunal de Justiça do Rio a inexistência de há flagrante ilegalidade que justifique a intervenção do STJ no processo. Ainda segundo ele, o habeas corpus não pode servir de instrumento para afastar as regras da competência judicial.

“Não contribui para a higidez do sistema de Justiça criminal que, salvo hipóteses excepcionais, pedidos de habeas corpus ainda não previamente apreciados por um órgão colegiado, nem sequer instruídos com as informações do juiz de primeiro grau e o parecer do órgão do Ministério Público Federal, sejam decididos de maneira precária”, destacou Schietti em sua decisão, conforme a reportagem.