"STJ pode determinar o afastamento do governador do DF", diz Fernando Fernandes

247 - O jurista Fernando Fernandes, em participação na TV 247 neste domingo (8), afirmou que o Superior Tribunal de Justiça poderá, a partir da invasão bolsonarista golpista aos três poderes, analisar o afastamento do governador do DF, Ibaneis Rocha, visto por políticos e advogados como responsável pelo caos terrorista em Brasília.

"É preciso entender até que ponto as omissões do governador foram anteriores a isso e geraram esse caos", disse Fernandes. "Caberá o STF a determinação de ações, seu prédio foi invadido", acrescentou.

"O STJ, a quem cabe as cautelares e afastamento do governador, vai poder analisar o afastamento do governador do estado. É plenamente possível o STJ determinar o afastamento do governador. Os ministros do STF vão pesar sobre o STJ, lembrando que o STF é o grau de recurso contra processos em relação ao governador", disse.

