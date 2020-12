Submisso a Trump, Bolsonaro só reconhecerá vitória de Biden após formalização pelo Colégio Eleitoral

247 -Embora o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos seja conhecido desde o dia 6 de novembro, Jair Bolsonaro diz que só reconhecerá a derrota do seu guru Donald Trump, depois da formalização pelo Colégio Eleitoral, em 14 de dezembro.



A informação é do Painel da Folha de S.Paulo, que ressalta a insatisfação de Bolsonaro com a declaração do vice-presidente, general Hamilton Mourão, que tratou Biden como eleito, em novembro. Bolsonaro deu ordem a ministros de que a resposta padrão a questões sobre o pleito nos EUA deve ser: “não é a hora de comentar”.

