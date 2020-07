Submisso a Trump, Ernesto Araújo insulta Celso Amorim

Já apontado como o pior diplomata do mundo, Ernesto Araújo, que submete o Itamaraty ao seu período de maior humilhação histórica, decidiu associar o embaixador Celso Amorim, já apontado como melhor chanceler do mundo, à corrupção edit

247 - O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que já foi considerado pela revista norte-americana Jacobin como "o pior diplomata do mundo", usou as redes sociais para atacar o ex-chanceler Celso Amorim. Amorim, no entanto, já foi apontado como o melhor chanceler do mundo e um dos seis pensadores mais influentes em escala global pela revista Foreign Policy.

“Alguns fatos, realizações e atitudes de nossa política externa voltada aos interesses do povo brasileiro, para desfazer a narrativa mentirosa de Celso Amorim, o chanceler da corrupção petista, cuja política externa passiva e pequena nada de bom trouxe ao Brasil”, postou Araújo.

O ataque veio na esteira de uma entrevista de Amorim ao UOL, onde o ex-chanceler disse que na época da ditadura militar o Brasil “sofreu tamanho descrédito” em relação à diplomacia internacional. Ele também criticou o governo de Jair Bolsonaro por "hostilizar diariamente o seu parceiro comercial [a China]". “Esta é a primeira vez que eu vejo todas as tradições da diplomacia brasileira jogadas no lixo", afirmou Amorim na entrevista.

Araújo vem sendo pressionado a deixar o cargo em função das críticas internacionais ao redirecionamento da política externa brasileira e dos ataques feitos contra importantes parceiros comerciais, como a China.

Confira a postagem de Ernesto Araújo e veja a Entrevista de Celso Amorim ao 247.

Alguns fatos, realizações e atitudes de nossa política externa voltada aos interesses do povo brasileiro, para desfazer a narrativa mentirosa de Celso Amorim, o chanceler da corrupção petista, cuja política externa passiva e pequena nada de bom trouxe ao Brasil. https://t.co/07kue2gxcx — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) July 22, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.