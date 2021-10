Submisso, Queiroga defende Bolsonaro e diz que ele foi mal interpretado em vídeo sobre vacinação e Aids

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, na terça-feira (26), que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi mal interpretado ao relacionar vacinas contra a Covid-19 com diagnóstico positivo para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids).

A afirmação divulgada por Bolsonaro é falsa e não tem embasamento científico. O presidente deu a declaração durante transmissão ao vivo no Youtube, Facebook e Instagram. O vídeo foi retirado de todas as redes sociais.

Durante a transmissão ao vivo, Bolsonaro leu uma reportagem e disse que “relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, aqueles com 15 dias após a segunda dose, estão desenvolvendo Aids muito mais rápido que o previsto”, uma afirmação completamente divorciada da realidade.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247

PUBLICIDADE