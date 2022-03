Subsecretário da Receita pediu 'apuração especial' sobre investigações contra o clã Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A ordem para que fosse uma devassa visando descobrir investigações em andamento sobre os dados fiscais do entorno familiar de Jair Bolsonaro foi dada pelo atual subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal, Juliano Neves. De acordo com a Folha de S. Paulo, a pesquisa realizada ao Serpro foi além de “um movimento apenas da defesa de Flávio contra a investigação da ‘rachadinha’ tocada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro” e envolveu até as duas ex-mulheres de Bolsonaro.

Um documento da própria Receita aponta que Neves pediu uma “apuração especial sobre os acessos a dados fiscais de nove pessoas: além de Jair Bolsonaro, de seus três filhos políticos, de suas duas ex-mulheres e da primeira-dama, Michelle, de Fabrício Queiroz e de Fernanda Bolsonaro, mulher do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)”. A devassa foi feita em 22 sistemas de dados da Receita entre janeiro de 2015 e setembro de 2020.

A movimentação interna teve início após a defesa do senador Flávio Bolsonaro alegar que teria tido seus dados fiscais acessados e repassados ilegalmente ao Coaf, o que deu origem ao escândalo das "rachadinhas".

Em nota, a Receita não explicou os motivos dos levantamentos terem sido ampliados para outras pessoas do entorno de Bolsonaro e também não respondeu aos questionamentos se Neves cumpria ordens superiores ao solicitar os dados.

