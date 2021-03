Sucessor de Adriano da Nóbrega é assassinado no RJ

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT) denunciou que “mais um miliciano foi assassinado no RJ, o 2º sargento da PM Luiz Carlos Felipe Martins, que era apontado como o sucessor de Adriano da Nóbrega. Adivinhem o que mais os dois milicianos mortos tinham em comum: foram homenageados por Flávio Bolsonaro na Alerj”.

O 2º sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro Luiz Carlos Felipe Martins foi assassinado a tiros na porta de casa na manhã deste sábado, 20, em Realengo, na Zona Oeste da cidade. Segundo testemunhas, um carro passou atirando e matou o PM – outro policial militar e uma mulher também foram atingidos pelos disparos, mas foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Albert Schweitzer, também na Zona Oeste.

A morte de Martins ocorreu um dia depois de o site The Intercept Brasil revelar, a partir de uma série de escutas telefônicas, que ele era o gestor do espólio criminoso do ex-capitão da PM Adriano Magalhães da Nóbrega, também assassinado a tiros em uma operação policial na Bahia, em fevereiro de 2020, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas pelas autoridades. Tal como Adriano, Martins também foi congratulado com a Medalha Tiradentes pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro (Republicanos), à época do PP. A moção é a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

