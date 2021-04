Superintendente da PF no Amazonas afirma que Salles "defende infratores ambientais"

Alexandre Saraiva, segundo informação divulgada pela Folha de S. Paulo, será retirado do cargo por ordem do novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino. O superintendente não confirmou a troca no posto edit

247 - O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, que, segundo a Folha de S. Paulo, será retirado do cargo por ordem do novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, afirmou à GloboNews nesta quinta-feira (15) que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, "defende infratores ambientais"

Saraiva é responsável por levar ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra Salles e o senador Telmário Mota (PROS-RR) pelo suposto beneficiamento de madeireiros ilegais na Amazônia. "Não é todo dia que o superintendente faz isso [levar a notícia crime ao STF], mas também não é todo dia que um ministro de outra pasta promove a defesa de infratores ambientais".

Sobre a suposta iminente demissão, o superintendente afirmou: "não recebi nenhuma comunicação nesse sentido até agora". Ele também disse não ter medo de perder o cargo. "Não fiz concurso para superintendente, fiz para delegado".

Saravia afastou quaisquer rumores sobre já ter recebido pedidos ilegais vindos do Palácio do Planalto. "Nunca me foi solicitado nada que fosse fora da lei".

